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Su yılanının kurbağa avı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çıyrıklı köyündeki bataklıkta bir su yılanının bataklıkta avlanması görüntülendi.

21.05.2017 - 09:49
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Konuyla ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, su yılanının tehlike arz etmediği ve zehirsiz olduğunu anlattı:

Su yılanının kurbağa avı

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPARLAR"

"Kurbağalar doğadaki sinek ve böcekler ile beslenirken, yılanlar da kurbağalar ile beslenir, yırtıcı kuşlar ise yılanlarla beslenir. Doğal denge bu besin zincirinin devamlılığı sürebilir. Bu da ekosistemin devamlılığı açısından çok önemlidir. Bu fotoğraflanan olayda bunun en güzel, bariz örneğidir. Söz konusu yılanlar, rahatsız edilince hızla hareket edip, gözden kaybolurlar. Tehlike hissettiklerinde pis kokulu gaz çıkarırlar ve ağızlarını açarak, ölü taklidi yaparlar.

Su yılanının kurbağa avı

"AVINI ÖLDÜRMEDEN YUTAR"

Ormanlık, su kenarları, bataklık ve çayır arazilerde yaşarlar. Kurbağa ve semender birçok türü bulunan, nemli ve karanlık yerlerde barınan, yavaş hareket eden, boyu 25 santimetreyi bulabilen, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleyi andıran bir hayvan. Avını öldürmeden yutar. Yarı sucul olduklarından gündüzleri avlanırlar"

Su yılanının kurbağa avı

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