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Şubat ayında deniz keyfi

Bodrum'da güzel havayı görenler, sahillere akın etti; güneşin keyfini çıkardı. Kumbahçe Sahili'nde ise 2 kişi denizde yüzdü.

01.02.2017 - 18:42
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Ülke genelinde soğuk ve yağışlı havaya rağmen Bodrum'da, güzel hava kıskandırdı. İlçedeki az sayıdaki turist ile kentin yerli sakinleri soluğu Kumbahçe sahilinde aldı.

Şubat ayında deniz keyfi

TURİSTLER SAHİLDE GÜNEŞLENDİ

Hava sıcaklığının 15 derece ölçülmesine rağmen güneşte 20 dereceye kadar hissedilen sıcaklık nedeniyle bazı kişiler kısa kollu kıyafetler giydi. Bir kişi de bikinisi giyerek kış güneşinde bronzlaşmayı tercih etti. Turistler, sahilde güneşlenip, yürüyüş yaptıktan sonra deniz kıyısına oturmayı tercih etti.

Şubat ayında deniz keyfi

ŞUBAT AYINDA DENİZ KEYFİ

Sahildeki kafelerde çalışan 2 arkadaş şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Şubat ayının başında denize giren ve Bodrum'da oturan 20 yaşındaki Ayhan Bozdoğan, "Her gün denize giriyoruz. Bazen akşamları da giriyoruz. Deniz güzel ve sıcak, herkesi bekleriz. Bodrum'da hava da güzel" dedi.

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

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