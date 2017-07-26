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Suç çetesinden FARC liderlerinin başına ödül

Kolombiya’da bir suç çetesi, hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC lider kadrosunun öldürülmesi için para ödülü koydu.

26.07.2017 - 11:27
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Kolombiya hükümeti, anlaşma kapsamında FARC üyelerini koruyacağını söylemişti. Siyasal parti kurma hazırlığındaki FARC’in İspanyol avukatı Enrique Santiago yerel Caracol Radyosu’na verdiği demeçte, bir suç çetesinin 9 kişilik FARC sekreteryasındaki her bir liderin başına 1’er milyon dolarlık ödül koyduğunu açıkladı.

Santiago, adını açıklamadığı bu suç çetesi hakkında bilgilerinin olduğunu ifade etti.

Suç çetesinden FARC liderlerinin başına ödül

FARC ÜYELERİ KORUNACAK

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, anlaşma kapsamında FARC üyelerini koruyacağını defalarca kez yinelemiş olmasına rağmen 1 Nisan'dan bu yana paramiliter güçler tarafından, silahlarını teslim ederek ara bölgelerde konaklayan 7 FARC militanı öldürüldü.

OLASI SUİKASTLER BARIŞA ZARAR VEREBİLİR

Paramiliter güçler tarafından özellikle lider kadrosuna yönelik suikast girişimlerinin barış sürecine zarar vermesinden endişe ediliyor.

FARC, barış anlaşması kapsamında 27 Haziran ayında silah bırakma aşamasını tamamlamış ve silahlarının hepsini Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim etmişti. Taraflar arasında 52 yıldır devam eden savaşı sona erdiren barış anlaşması Küba'da 25 Ağustos 2016'da imzalanmıştı.

Ülkede 1980-1990 yılları arasında diğer bir silahlı örgüt olan Yurtseverser Birliği Üyesi 5 bin kişi paramiliter güçler tarafından yok edilmişti.

Suç çetesinden FARC liderlerinin başına ödül

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