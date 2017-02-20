Suikas timi davasında vatandaşlar salon önünde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın tutuklu 44 sanığı, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİLER

Jandarmaların eşliğinde duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'na gruplar halinde götürülen sanıkların getirilişi sırasında salon etrafında toplanan çok sayıda vatandaş sanıkları protesto etti.