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Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler

Vatandaşlar, "Hero" tişörtüyle görülen darbeci Gökhan Güçlü'ye tepkilerini "Hain" anlamındaki "Traitor" yazan tişörtler giyerek gösterdi.

14.07.2017 - 11:28
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Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Duruşmanın görüleceği salonun yakınında toplananlar, darağacı kurup "İdam isteriz" sloganları atarak sanıklara tepki gösterdi.

HAİN TİŞÖRTÜ

Vatandaşlar, dünkü duruşmaya üzerinde Türkçesi "Kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazan tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü'ye tepkilerini "Hain" anlamındaki "Traitor" yazan tişörtler giyerek gösterdi. Vatandaşlar iki tişörtü darağacına astı. Sanık Güçlü'nün fotoğrafının da yer aldığı üzerinde "Katilden Kahraman Olmaz" yazan pankart açıldı.

Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler

"İMANINI SATMIŞ HAİNLER"

"Asımın nesli darbecileri yendi", FETÖ'cü hainlere en ağır ceza verilsin", "İmanını satmış hainler" ve "Darbe yapmak maklube yapmaya benzemez" gibi yazan dövizler taşıyan kalabalık, sık sık  örgüt ve elebaşı Fetullah Gülen aleyhine slogan attı.

Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler

Sanıklardan bazıları jandarma araçlarından inip yürüyerek mahkeme salonuna götürülmeyi  kabul etmeyince kalabalık, duruma tepki gösterdi.

Araçtan jandarmalar tarafından indirilen sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı. Salonda sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler

Duruşmanın bugünkü oturumunda bazı bilirkişi raporlarının okunması ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

İDDİANAME

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

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