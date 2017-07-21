taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5383
EURO
4,1309
ALTIN
142,68
PETR
48,1400

Suikast timi davasında ara karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda sanıklardan Hüseyin Yılmaz tahliye oldu.

21.07.2017 - 20:35
  1. Haberler
  2. Gündem
Suikast timi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü ara karar öncesi, mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki savunmaları öncesi ek süre ve tahliye taleplerini aldı.

ARA KARARDA İLK TAHLİYE

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda şubat ayında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda ilk tahliye gerçekleşti.

Suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral G. Ş. S'ye Cumhurbaşkanının yerini söylediği ileri sürülen eski Yarbay H. Y.'nin duruşmada tahliyesine karar verildi.

Suikast timi davasında ara karar

AKINCI ÜSSÜ DAVASINDAN YARGILANACAK

Muğla’daki davadan tahliye olan eski Yarbay H. Y.'nin Ankara’da devam eden ve tutuklu olarak yargılandığı Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 10 AĞUSTOS'TA

Duruşma 10 Ağustos'a ertelendi. Davada üçü firari 44'ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor. "Suikast timi"ndeki 37 asker için 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İlginizi Çekebilir
Türk yıldızları Girne'de gösteri yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri düzenledi.
Bor radyasyona zırh oluyor
Bor madeninin saflaştırılmasıyla elde edilen bir madde, radyasyona karşı yalıtım malzemesi olarak uygulanıyor.
BAE Dışişleri Bakanı Ermenistan'da sözde soykırımı andı
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Katar'a desteği üzerine Ermenistan'la işbirliği kararı aldı.
Bakan Osman Aşkın Bak: Bu ülkeye olimpiyat yakışır
"Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var." diyen Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye'nin bunu gerçekleştireceğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

161
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

137
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

62
Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

114
BAE Dışişleri Bakanı Ermenistan'da sözde soykırımı andı

BAE Dışişleri Bakanı Ermenistan'da sözde soykırımı andı

442
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

108
F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı

F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM