Suikast timi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü ara karar öncesi, mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki savunmaları öncesi ek süre ve tahliye taleplerini aldı.

ARA KARARDA İLK TAHLİYE

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda şubat ayında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda ilk tahliye gerçekleşti.

Suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral G. Ş. S'ye Cumhurbaşkanının yerini söylediği ileri sürülen eski Yarbay H. Y.'nin duruşmada tahliyesine karar verildi.

AKINCI ÜSSÜ DAVASINDAN YARGILANACAK

Muğla’daki davadan tahliye olan eski Yarbay H. Y.'nin Ankara’da devam eden ve tutuklu olarak yargılandığı Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 10 AĞUSTOS'TA

Duruşma 10 Ağustos'a ertelendi. Davada üçü firari 44'ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor. "Suikast timi"ndeki 37 asker için 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.