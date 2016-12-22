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Suikastçının cenazesini kimse almıyor

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın 6 yakını, serbest kaldıktan sonra ortadan kayboldu. Cenazeyi almak için kimse gitmedi.

22.12.2016 - 19:33
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Suikastçının cenazesini kimse almıyor

Ailenin yaşadığı Çeltikçi'nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, "Sabah aldığımız habere göre Altıntaş'ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık.

CENAZEYİ ALMAYA BAŞVURU YAPAN OLMADI

Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Mahallede bir sessizlik var" dedi.

"DUYDUĞUMUZDA ŞOK YAŞADIK"

Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, "Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadar buraya gelen giden yok" dedi.

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