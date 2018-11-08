Şükran Köyü'nde metropol hayattan uzak bir yaşam

Yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken'in öncülüğünde kurulan, birkaçının daha inşasının tamamlanması ile 30 evden oluşacak köyde, her yıl yöre halkı ile birçok ünlü sanatçıyı bir araya getiren Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

METROPOL HAYATTAN UZAK YAŞAM

Başta İstanbul olmak üzere, şehir merkezlerindeki beton binalar arasında süren hayatlarına, ilkbaharın gelmesi ile ara veren sanatçılar, en fazla iki katlı toprak evlerin yer aldığı köyde stresten uzak yaşam sürüyor.





ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ BULUNUYOR

Modacı Cemil İpekçi, yönetmen Orhan Oğuz, sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, oyuncu Nilüfer Açıkalın'ın yanı sıra köyde evi bulunan birçok ünlü isim, yılın belli dönemlerinde köye gelerek yörede yaşayanlar ile düzenlenen etkinliklere katılıyor.

ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Her yıl ağustos ayında düzenlenen Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali kapsamında, film gösterimi, fotoğraf ve heykel sergileri, resim ve fotoğraf atölye çalışmaları, köy odalarında sohbet programları, edebiyat söyleşileri, konserler ve yöresel oyunlar gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

KERPİÇ KÖYÜN GECE GÜZELLİĞİ

Sonsuz Şükran Köyü'nde Selçuklu mimari çizgileri de dikkate alınarak düz dam şeklinde inşa edilen evler, geleneksel kerpiç mimarisinin günümüzdeki önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Sakinlerine, kent yaşamından uzak huzurlu bir ortam sunan köy, gece güzelliği ile de dikkati çekiyor. Geceleri köyü aydınlatan sarı sokak lambaları ile kerpiç evlerin oluşturduğu otantik görünüm, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz bir ortam oluşturuyor.

Birçoğunda cumba bulunan ve her biri özgün tasarıma sahip kerpiç evlerin yer aldığı köyün üzerinde bazı geceler beliren ay, ayrı bir güzellik katıyor.



