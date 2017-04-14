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Süleyman Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit çocuklarının mektuplarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

14.04.2017 - 10:06
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Süleyman Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Şehit çocuklarından gelen mektuplar hakkında konuşurken duygulanan Soylu gözyaşlarını tutamadı.

"SÜLEYMAN AMCA BABAMIN KANI YERDE KALMASIN"

Sunucunun "İçişleri Bakanlığı süresince hiç ciddi anlamda sarsıldığınız, gözyaşlarınızı tutamadığınız oldu mu ya da oluyor mu?" sorusu üzerine konuşmakta zorlanan Soylu, "Şehit evlatlarının mektuplarını okurken kendimi tutamıyorum. Masamın yanında o mektuplar.. Süleyman Amca babamın kanı yerde kalmasın diyor..

Süleyman Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

"TERÖRİSTE KARŞI ACIMASIZ OLMALIYIZ"

Hepimizin çocukları var ve bu lkeye haksızlık yapılıyor. Biz bu haksızlığı ortadan kaldırmalıyız. Teröriste karşı son derece acımasız olmalıyız. Özellikle vatandaşımıza karşı bizim medeniyetimizin bize verdiği merhamet şevkat ve iyiliği sonuna kadar kullanmalıyız. " dedi.

Süleyman Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı VİDEO

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