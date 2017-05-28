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Süleyman Soylu Kato Dağı'nda

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'lı teröristlere 40 gündür operaston yapılan Kato Dağı'nı ziyaret etti.

28.05.2017 - 16:54
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Süleyman Soylu Kato Dağı'nda

Özel uçakla Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanına beraberinde Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ile gelen Soylu'yu, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın karşıladı.

Süleyman Soylu Kato'da GALERİ

ASKER VE KORUCULARI ZİYARET ETTİ

Havalimanından helikopterle Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'na geçen Bakan Soylu, 40 gündür terör örgütü PKK'ya yönelik olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük başarıyla operasyon gerçekleştiren asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Süleyman Soylu Kato Dağı'nda

CUMHURBAŞKANI'NA BİLGİ VERDİ

PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 53 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiren askerleri tebrik eden Soylu, operasyonla ilgili Tümgeneral Aydın ile Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut'tan bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tümgeneral Aydın ile de görüştü.

Süleyman Soylu Kato Dağı'nda

"BÜYÜKŞEHİRLERDE TERÖRÜN BELİNİN KIRILMASINDA BÜYÜK ETKİ YAPACAK"

Tümgeneral Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın yıllardır yığınak yaptığı bölgeye operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları iletti: "Terörle mücadele tarihinin erişemediği miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Önümüzdeki günlerde bu mağara sayılarında artış olacak. Yine bu bölgede teçhizatların bulunmuş olması Türkiye genelindeki terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır."

Daha sonra helikopterle Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığına geçen Soylu, operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatı inceledi.

Süleyman Soylu Kato Dağı'nda

Süleyman Soylu Kato Dağı'nda

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