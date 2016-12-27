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Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan FETÖ uyarısı

ABD'de konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, FETÖ'nün DEAŞ ve Boko Haram gibi radikal bir örgüt olduğunu söyledi.

27.12.2016 - 19:27
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Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC), Chicago'da Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'nde, "15 Temmuz ve Darbeye Direnen Kahramanlar" başlıklı toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, darbe girişiminin engellenmesinin Türkiye ve bölge için önemini anlattı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan FETÖ uyarısı

15 TEMMUZ DÖNÜM NOKTASIYDI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkı ve bu hain teşebbüse katılmayı reddeden asker ve polislerle engellendiğini vurgulayan Bayraktar, "15 Temmuz, Türkiye'nin çağdaş tarihinde bir dönüm noktasıydı." ifadesini kullandı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan FETÖ uyarısı

"FETÖ ASLINDA DEAŞ VE BOKO HARAM GİBİ RADİKAL BİR ÖRGÜTTÜR"

Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine ilişkin çok sayıda delil olduğuna değinen Bayraktar, örgütün ılımlı İslam'ı savunur göründüğünü dile getirerek, "Lideri Pensilvanya kırsalında yaşayan FETÖ aslında DEAŞ ve Boko Haram gibi radikal bir örgüttür.

"DURDURULMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA.."

Eğer bu grubun durdurulması için gecikmeden gerekli adımlar atılmazsa tüm dünyadaki Müslümanlar için ciddi bir tehdit oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan FETÖ uyarısı

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