Süper Loto bir kez daha devretti

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 529'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 6, 9, 11, 45 ve 49 olarak belirlendi.

10 MİLYON DEVRETTİ

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 882 bin 351 lira 38 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 11 bin 104 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 272 kişi 172 lira 60'şar kuruş, 3 bilen 87 bin 556 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 704 bin 134 lira 50 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 955 bin 6 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 92 bin 580 lira 52 kuruş kamuya aktarılacak.