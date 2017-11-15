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Süper Mario beyazperdeye geliyor

Japon oyun firması Nintendo, 32 yıllık video oyunu Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.

15.11.2017 - 11:03
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kyodo haber ajansının Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı haberinde Japon oyun firmasının, Süper Mario’yu beyaz perdeye aktarmak için “Minyonlar” ve "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” animasyon filmlerinin yapımcısı Amerikan film şirketi Illumination Entertainment ile temaslarda bulunduğu ve anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Süper Mario beyazperdeye geliyor

32 YILLIK SERÜVEN

Oyunda Mario ve Luigi kardeşler, mantar krallığında zindana hapsedilmiş prensesi canavarlardan kurtarmaya çalışıyor.

Nintendo’nun 1983’te Mario Bros, 1985’te de Super Mario Bros adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.

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