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Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

13 buçuk saat uçuşun ardından dünyaca ünlü tatil beldesine varan kuaför, Yalçın'ın saçlarına kaynak yaptı.

05.06.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. Magazin

Yazın gelmesiyle birlikte sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın hayatından kesitler medyada yine yer bulmaya başladı. İlginç kıyafetleri, abartılı saç modelleri ve makyajı, süs köpekleri, yaz boyunca tatil beldelerinden verdiği görüntülerle magazin figürleri arasında hayli popüler olan Yalçın, bu kez hayrete düşürecek bir eylemle yine adından söz ettiriyor.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın

Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

KUAFÖR VİZE ALAMADI

Lüks yaşamı ve aşırı para harcamasıyla bilinen Süreyya Yalçın, şu sıralar yaşamını Miami’de sürdürüyor. Posta’nın haberine göre; saçlarına kaynak yaptırmak isteyen Yalçın, Türkiye’de yaşayan kaförünü Miami’ye çağırdı. Ancak kuaför ABD vizesi alamadı. Bunun üzerine Yalçın, kuaförü için Bahamalar’a uçak bileti rezervasyonu yaptırdı. Malzemeleriyle birlikte Türk vatandaşlarına vize uygulamayan Bahamalar’a giden kuaför, Yalçın’ın saçlarına müdahale ettikten sonra güzel bir tatil geçirdi.

Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

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