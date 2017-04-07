Suriye ABD'nin saldırısını yorumladı: Aptalca

ABD'nin Tomahawk füzeleriyle Suriye'de bir askeri üssü vurmasının ardından, Suriye'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Suriye Devlet Başkanlığı, ABD'nin Humus'taki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı ile ilgili "Saldırı aptalca kabul edilemez. Terörle mücadele kararlılığımız arttı." açıklamasında bulundu.

6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısının ardından Suriye ordusundan da açıklama gelmişti. Açıklamada hava üssüne düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, büyük maddi hasar meydana geldiği ifade edilmişti.

"PERVASIZ BİR SALDIRGANLIK"

Suriye Genelkurmayı saldıyı "pervasız bir saldırganlık" olarak nitelemişti. Bu saldırının ABD'yi DAEŞ'in, Nusra Cephesi'nin ve diğer terör örgütlerinin ortağı yaptığı ileri sürülmüştü. Saldırıya terörle mücadeleye devam ederek karşılık verileceği belirtilmişti.

"SALDIRIYI BEKLİYORDUK"

Suriye Enformasyon Bakani Ramez Turjman ise saldırının "sınırlı" çapta olduğunu ve askeri durumun tırmanmasını beklemediğini söylemişti. Turjman, "Saldırının süre ve etkilediği saha açısından sınırlı olduğunu düşünüyorum, bekleniyordu" demişti.

59 FÜZE FIRLATILDI

Amerikan donanması, iki savaş gemisinden fırlattığı 59 Tomahawk uzun menzilli füzeyle Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat askeri hava üssünü vurdu. Muhaliflerin elindeki İdlib'e yapılan kimyasal saldırıda kullanılan helikopterlerin Şayrat hava üssünden kalktığı belirtildi...