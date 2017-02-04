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Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırılarında en 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

04.02.2017 - 01:30
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed'e ait birlikler bölgedeki İsa Pınar köyü ve bağlantı yollarını havan ve füzelerle vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin yaralandığı, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı öğrenildi.

30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes sonrası Türkmendağı'nda uzun süredir genel bir sessizlik hakim iken Esed güçleri, bölgeye komşu olan Cebel Ekrad'ı zaman zaman top atışlarıyla vurmaktaydı.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

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