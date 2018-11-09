1 Suriye rejimi ateşkes alanlarını bombalıyor Suriye'deki Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyindeki yerleşimlere saldırıları sürüyor.

2 'Sıla, Ziynet Sali'nin kolunu kırdı' iddiası Sevgilisi tarafından darbedilen Sıla Gençoğlu'nun,geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

3 Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'yi seviyorum Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'yi ok sevdiğini söyledi.

4 A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı A Milli takımımızın, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Lucescu F.Bahçe ve Beşiktaş'tan 1'er, G.Saray'dan ise 2 oyuncu davet etti.

5 Diyarbakır'da sonbahar güzelliği yaşanıyor Sonbaharın gelmesi ile sarı, yeşil ve kızıl renklerine bürünen doğanın tadını çıkaran Diyarbakırlılar, manzara fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşıyor.

6 Eşini dövdüğü iddia edilen Neco: Allah cezanızı versin Neco, eşi İdil Erke'yi dövmediğini, uzaklaştırma cezası almadığını, boşanma davası açtığı için ayrı evde yaşadığını söyledi ve ekledi: Allah bu dedikoduları çıkaranın cezasını versin.