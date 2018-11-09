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Suriye rejimi ateşkes alanlarını bombalıyor

Suriye'deki Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyindeki yerleşimlere saldırıları sürüyor.

AA | 09.11.2018 - 14:15..
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Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyindeki yerleşimlere saldırıları sürüyor.

ATEŞKES ALANLARINA SALDIRI

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

İdlib'in güneyindeki Maaretinuman ilçesi, Cercenez beldesi, Tüh ve Gadfe köylerine topçu saldırısıdüzenleniyor.

CUMA NAMAZI İPTAL EDİLDİ

Saldırılar nedeniyle Cercenez'de cuma namazı iptal edildi.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçleri, ara ara Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyiyle batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor. Muhalifler ise mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

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