Suriye'de çocuklara yüzme kursu

Yüzme öğreticisi Abdulvahid el-Nakır yaptığı açıklamada, "Çocukların yalnızca savaşı gördüğü ülkede, yüzme öğreterek yaşadıkları kötü anıları unutturmak istiyoruz." dedi.

Havuz suyunun filtreleme yöntemi ve ilaçlamayla temizlendiğini anlatan Nakkır, "Çocuklara başlangıç, orta ve gelişmiş seviyelerde yüzme eğitimi veriyoruz. Onların yüreğine sevgi ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nakkır, şöyle devam etti: "Yüzme öğreticisi olarak uluslararası belgelerim var. Profesyonel olarak bu işi yapıyorum. İnşallah çocuklara da öğreterek yüzme bilinci artırmayı hedefliyorum. Yüzme havuzunu İdlib sivil savunma ekipleri ile birlikte birkaç gün önce açtık. Şu an 45 çocuk eğitim görüyor. Bu sayı giderek artıyor." Yüzme öğrenen çocuklardan Hasan Muhammed de; "11 yaşındayım. Yüzmeyi çok seviyorum. Profesyonel yüzücü olmak için buraya kayıt oldum." dedi.