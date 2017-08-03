taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.203
USD
3,5439
EURO
4,2011
ALTIN
143,71
PETR
51,9000

Suriye'de çocuklara yüzme kursu

Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde savaşın etkilerini hafifletmek için çocuklara yüzme kursu açıldı.

03.08.2017 - 11:07
  1. Haberler
  2. Dünya

Yüzme öğreticisi Abdulvahid el-Nakır yaptığı açıklamada, "Çocukların yalnızca savaşı gördüğü ülkede, yüzme öğreterek yaşadıkları kötü anıları unutturmak istiyoruz." dedi.

Suriye'de çocuklara yüzme kursu

Havuz suyunun filtreleme yöntemi ve ilaçlamayla temizlendiğini anlatan Nakkır, "Çocuklara başlangıç, orta ve gelişmiş seviyelerde yüzme eğitimi veriyoruz. Onların yüreğine sevgi ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de çocuklara yüzme kursu

Nakkır, şöyle devam etti: "Yüzme öğreticisi olarak uluslararası belgelerim var. Profesyonel olarak bu işi yapıyorum. İnşallah çocuklara da öğreterek yüzme bilinci artırmayı hedefliyorum. Yüzme havuzunu İdlib sivil savunma ekipleri ile birlikte birkaç gün önce açtık. Şu an 45 çocuk eğitim görüyor. Bu sayı giderek artıyor." Yüzme öğrenen çocuklardan Hasan Muhammed de; "11 yaşındayım. Yüzmeyi çok seviyorum. Profesyonel yüzücü olmak için buraya kayıt oldum." dedi.

Suriye'de çocuklara yüzme kursu

Suriye'de çocuklara yüzme kursu

İlginizi Çekebilir
Angela Merkel'den Türkiye'nin AB fonlarına müdahale
Angela Merkel, AB'nin Türkiye'ye ayırdığı fonların kullanılmasına engel olmaya çalışıyor.
Ruhani resmen göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düzenlenen törenle resmen göreve başladı.
ABD'de uçak kazası: 2 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde kontrolden çıkan çift kişilik bir uçak otobana çakıldı. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.
Amerika'dan Kuzey Kore'deki vatandaşlarına uyarı
ABD, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

53
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

51
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

131
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

74
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

131
Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

93
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM