taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.073
USD
3,5202
EURO
3,7132
ALTIN
131,27
PETR
56,6600

Suriye'de Esad karşıtı protesto

Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası "Devrim bizi birleştiriyor" adı altında yönetim karşıtı gösteriler düzenlendi.

AA | 30.12.2016 - 18:41
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkesin sağlandığı ülkede, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Zemelka, Sabka, Cobar ve Hamuriye beldesi ile Duma ilçesi, İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki tüm ilçe ve beldelerde cuma namazından sonra rejim karşıtı gösteriler yapıldı.

Suriye'de Esad karşıtı protesto

"HALK REJİMİN DEVRİLMESİNİ İSTİYOR"

Devrim bayraklarıyla meydanlarda toplanan Suriyeliler, üzerinde "Tehcir siyaseti Dareyya ve Halep çocuklarını öldürdü", "Silahlı muhalifler Barada Vadisi'nin ikinci Halep olmasına izin vermesinler", "İran, Rusya ve Hizbullah milisleri, Allah büyüktür!", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" yazan dövizler taşıdı.

Gösterilerde ayrıca "Halk Beşşar'ın idamını istiyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Suriye'de Esad karşıtı protesto

İdlib'deki meydanda toplanan göstericilerden İbrahim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Biz buraya devrimin ruhunun tekrar canlanması için toplandık. Esed, tüm Suriye halkını terörist ilan etmiş ve her gün onlara saldırıyor. En büyük terörist Esed'in kendisidir.'' dedi.

Yönetim karşıtı gösteriler uzun bir aradan sonra çeşitli kentlerde tekrar başladı. Göstericiler sadece yönetimi değil, bir türlü birleşmeyen muhalif grupları da protesto etti.

Suriye'de Esad karşıtı protesto

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girdi. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkeste Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar kapsam dışı bırakıldı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

113
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

185
El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

121
Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

60
Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

13
Azerbaycan Meclisi'nden İran'a uyarı

Azerbaycan Meclisi'nden İran'a uyarı

183
Duygu öğretmenin eğitim aşkı

Duygu öğretmenin eğitim aşkı

283
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM