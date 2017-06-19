taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.136
USD
3,5197
EURO
3,9355
ALTIN
141,31
PETR
47,5800

Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye’de hava güvenliği anlaşması kapsamındaki iş birliğini askıya aldı.

19.06.2017 - 16:32
  1. Haberler
  2. Dünya
Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor

suriye

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin PYD'yi vuran Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye’de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıkladı.

RUSYA'DAN HEDEF UYARISI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve “askeri saldırganlık” olarak nitelendirildi ve Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan "tüm cisimleri hedef olarak" kabul edeceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, uçağın vurulduğu sırada Suriye hava sahasında Rus uçaklarının da görev yapmasına rağmen, koalisyon güçlerinin Rusya ile mevcut iletişim kanalını kullanmadığı vurgulandı.

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor

İlginizi Çekebilir
PKK, Azez ve Mare'de sivilleri vurdu
PKK/PYD tarafından Azez-Mare yerleşim yerlerine yönelik topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.
Hamaney'den Trump'a sert tepki
İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump yönetimini ağır bir dille eleştirdi.
İspanya 24 saatte 526 göçmeni kurtardı
İspanya son 24 saat içinde iki kurtarma operasyonu yaptı, bir kurtarma operasyonuna da destek verdi.
Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler
Bölgenin güvenliğini sağlamak için Körfez'de olan Türk birliğinin ilk görüntüsünü dün El Cezire yayınlamıştı. Yeni fotoğraflar geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

89
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

236
PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

148
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

56
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

354
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

120
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM