taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

Suriye'de saldırı: 32 ölü 45 yaralı

Suriye'nin İdlib kırsalında patlama meydana geldi. Patlamada 32 kişi öldü 45 kişi yaralandı.

AA | 12.08.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweq

Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

TEHCİR BÖLGESİNE SALDIRI

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi. Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

KİMİN TARAFINDAN YAPILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Salrının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, rejim güçlerinin Rusya ile birikte İdlib'i hedef alacağı daha önceden Suriye hükümeti tarafından açıklanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

151
Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

154
İsveç seçimleri için Konya'da sandık kurulacak

İsveç seçimleri için Konya'da sandık kurulacak

48
Türk çelik şirketlerinden ABD'ye misilleme

Türk çelik şirketlerinden ABD'ye misilleme

85
Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

286
Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

222
İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM