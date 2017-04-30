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Suriye'de tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan yedinci tahliye konvoyunu yola çıktı.

30.04.2017 - 14:00
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Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 7. tahliye konvoyundaki bazı araçlar, İdlib'in kuzey kırsalına hareket etmeye başladı.

Suriye'de tahliyeler sürüyor

AİLELERE AMBULANS VE TIRLAR EŞLİK EDECEK

Vaer'den çıkacak bin 850 kişilik kafilenin bir kısmı, semtten hareket ederek muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in kuzey kırsalındaki Maret İhvan kampına doğru yola çıktı. Bugün semtten ayrılması beklenen 50 otobüslük kafilede, 3 engelli ile aralarında bebeklerin de olduğu 926 çocuk ve 425 kadın bulunuyor. Vaer semtindeki bir bölgede toplanan 507 aileyi taşıyacak konvoya, rejim Kızılay'ına ait ambulansların yanında sivillerin eşyalarını taşıyan 8 tır da eşlik edecek.

Suriye'de tahliyeler sürüyor

ŞU ANA KADAR 13 BİN KİŞİ AYRILDI

Vaer'den mart ayında başlayan tahliyelerle ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü. Üçüncü kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4, 5, ve 6. kafileler Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti. Rejim güçlerinin uzun süren saldırı ve kuşatmasında kalan Vaer'den şu ana kadar yaklaşık 13 bin kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi planlanıyor.

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