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Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

Suriye'de kimyasal saldırılarla insanları katleden eli kanlı lider Esad'a, 'hayvan' diyen Donald Trump'a yanıt geldi.

14.04.2017 - 11:56
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Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

"SİZ, KENDİNİZ BİR HAYVANSINIZ"

Rus sitesi Sputnik’in haberine göre; Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan, “Siz, kendiniz bir hayvansınız diye herkesin sizin gibi olduğunu düşünmenize gerek yok. Beşar Esad, egemen bir ülkenin devlet başkanı ve halk tarafından seçildi. Onu tarif edecek olan Suriye halkıdır, Trump değil.” dedi.

TRUMP ESAD'A 'HAYVAN' DEMİŞTİ

Trump, Fox Business’tan Maria Bartiromo’nun programında “Eğer Rusya işe girmese ve bu hayvanı (Esad) desteklemeseydi şu anda ortada bir sorun olmazdı” demişti.

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