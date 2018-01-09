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Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

Suriyeli bazı aileler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

AA | 09.01.2018 - 16:28..
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Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyelilerin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelere dönüşleri devam ediyor.

Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Tesisleri girişinde yapılan işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

İSTANBUL'DAN MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Ülkesine dönen Suriyelilerden Hüseyin Muhammed, yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek İstanbul'a yerleştiğini belirtti.

Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası huzur ve istikrarın sağlandığı Azez'deki ailesinin yanına dönmenin sevincini yaşadığını ifade eden Muhammed, "Türk milletine teşekkür ederim. Bizi misafir olarak kabul etti. Beş yıldır burada kalıyoruz. İş verdiler, aş verdiler, sağ olsunlar ama şimdi artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Vatanımı, ailemi, köyümü her şeyi özledim." diye konuştu.

Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

"ÇOCUKLARIM İÇİN DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Remziye Basmacı da yaklaşık beş yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hiçbir sıkıntı çekmediğini belirterek, "Burada her şey çok güzel. Suriye gibi burası da vatanımız oldu ama çocuklarım orada olduğu için geri dönmeye karar verdim." dedi.

Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 62 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Suriyeli 120 kişilik grup ülkesine döndü

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