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Suriyeli aileler Halep'e dönmeye başladı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Sajjad Malik, ateşkesin ardından Suriyelilerin Halep'e dönmeye başladığını bildirdi.

AA | 05.01.2017 - 06:08
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Suriyeli aileler Halep'e dönmeye başladı

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Malik, Halep'ten telekonferans yöntemiyle bağlandığı basın toplantısında, "Şimdiye kadar 2 bin 200 Suriyeli aile, Halep'in doğusuna döndü." dedi.

KENTİN YENİDEN İNŞASI UZUN SÜRECEK

Halep'teki yıkımın son derece büyük olduğuna ve kentin yeniden inşasının uzun süreceğine dikkati çeken Malik, "Hava çok soğuk ve insanlar pencereleri, kapıları olmayan evlere dönüyor." diye konuştu.

ÇOCUKLAR SOKAKTA OYNAMAYA BAŞLADI

Silahların susmasıyla çocukların zarar gören binalardan dışarı çıkarak sokaklarda oynadığını, ateşkesin ardından iyimserlik ve umut gördüklerini belirten Malik, Suriye halkının defalarca hayal kırıklığına uğratıldığını ve umudun tekrar sönmemesi için barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

NÜFUS 4 MİLYONDAN 1.5 MİLYONA İNDİ

Savaş öncesi 4 milyon kişinin yaşadığı Halep'te şu anda 1,5 milyon kişinin olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Malik, bu sayının 400 binini ülke içinde yerinden edilenlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Malik, Halep'te 5 yıldır okula gidemeyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ise BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) bir bölgede hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.

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