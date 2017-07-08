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Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

Suriye'deki savaşan kaçarak Türkiye'ye yerleşen astronot Faris Akil son günlerdeki olayların ardından sağduyu çağrısı yaptı.

08.07.2017 - 16:32
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Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris Akil,  Sakarya’da yaşanan olayda karnındaki dokuz aylık bebeği ile birlikte katledilen Suriyeli  anne Emani Arrahman olayıyla ilgili sağduyu çağrısında bulundu.

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

"TÜRKLER VE SURİYELİLER KARDEŞLER"

Suriyelilerin kurduğu Suriye Lemme Derneğinin üyeleriyle birlikte Vatan Caddesi üzerinde Bir AVM önünde topladı. Açıklama yapan ünlü Astronot Muhammed Ahmed Faris, Türk halkıyla Suriyelilerin kardeş olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından Suriyeli gençler, kırmızı ışıkta bekleyen şoförlere ‘Türkler ve Suriyeliler Kardeşler’ yazılı etiketle birlikte su dağıttı.

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

"TÜRKLER BİZE SAHİP ÇIKTI"

Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, “Bizler elimizde kağıt üzerinde bir kalp taşıyoruz. Çünkü kendi kalplerimiz gösteremiyoruz. Bu bir simgedir, bu bizim kalplerimiz simgeliyor. Bizi en içten güzel dilekleriyle karışlayan Türk kardeşlerimize bir sevgi ve saygı simgesidir. Biz şimdi su dağıtacağın bu Türk kardeşlerimize sevgimizin bir işaretidir. Biz buradan bütün dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Biz burada kardeşlerimizin arasındayız. Türkler bize evlatları gibi sahip çıktı. Türkiye’de geçici bir propaganda var. Suriyelilere karşı Türk kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimizde ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Ankara ve Gaziantep’te yaşanan olaylar geçicidir ve bu ilişkiye zarar vermez” dedi.

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

Muhammed Ahmed Faris Akil’in eşi Hind Akil, yaşanan olaylardan çok üzgün olduğunu ve bu olayların dostlukları bozamayacağını söyledi. Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam, Türkiye’nin kendilerine en iyi bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı

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