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Suriyeli mülteci yüzücü, BM elçisi oldu

Türkiye'den yüzerek geçtiği Yunanistan'dan Almanya'ya giden Suriyeli mülteci ve olimpik yüzücü Yusra Mardini, İyi Niyet Elçisi olarak atandı

27.04.2017 - 13:27
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BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mardini, "Mültecileri temsil etmekten onur duyuyorum. Berlin'de yaşıyorum. Hikayemi anlatmak için konuşmalar yapıyorum. Bütün mültecileri eğitimlerine ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Suriyeli mülteci yüzücü, BM elçisi oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)'nin en genç İyi Niyet Elçisi olan 17 yaşındaki Mardini, "Gelecek olimpiyat oyunlarında da mülteci takımının olması gerektiğini düşünüyorum. 2020'de Tokyo'daki olimpiyatlarda da takımda yarışmak isterim. Mülteci takımının sonsuza kadar var olmasını istemiyorum. Çünkü mülteci sorunun sona ermesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Mardini, savaş bittikten sonra Suriye'ye dönmek istediğini belirtti.

Suriyeli mülteci yüzücü, BM elçisi oldu

İç savaşın başlamasının ardından Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Mardini, 20 kişiyi taşıyan küçük bir botla Yunanistan'a gitmeye çalışmıştı. Mardini, motoru duran ve su almaya başlayan botu, kız kardeşiyle denize girip Midilli Adası sahillerine kadar 4 saatten fazla iterek kıyıya ulaştırmayı başarmıştı.

Suriyeli mülteci yüzücü, BM elçisi oldu

Yunanistan'dan Almanya'ya geçen Mardini, 2016 Rio Olimpiyatları'nda "Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı"nda 10 sporcu arasına yer almıştı.

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