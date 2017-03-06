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Suriyeli pilot ameliyata alındı

Hatay sınırında düşen Esad güçlerine ait savaş uçağının pilotu Mehmet Saffan Hatay Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

06.03.2017 - 13:33
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pilot

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Himeymin bölgesinde bulunan Rus Hava Üssünden kalkış yapan 56 yaşındaki pilot Mehmet Saffan’ın kullandığı Rus yapımı MİG-21 tipi savaş uçağı Hatay sınırına düştü.

AMELİYATA ALINDI

Düşen uçağın pilotu Albay Mehmet Saffan fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesi kırsalına atladı. 9 saatlik arama ve tarama sonucunda bulunarak Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve kaburgalarının kırıldığı belirlenen Saffan, Hatay Devlet Hastanesi’nde bugün ameliyata alındı.

Suriyeli pilot ameliyata alındı

PARAŞÜTLE ATLAMIŞTI

Suriyeli pilotun ifadesinde Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Himeymin bölgesinde bulunan Rus Hava Üssünden bomba yüklü şekilde Rus yapımı MİG-21 tipi savaş uçağıyla Suriye’nin İdlib bölesinde bulunan muhalifleri bombalamak üzere bölgeye havalandığını, uçakta teknik bir arıza olduğunu, Türkiye sınırını aştıktan sonra paraşütle atladığını ve daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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