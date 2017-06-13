Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne gitmeye başladı.

BAYRAM ZİYARETİ

Uzun bir aradan sonra bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, gümrük kapısında kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderilmeye başlandı.

6 YIL SONRA İLK KEZ...

Suriyeli Bekri İzzettin, 6 yıl önce geldiği Türkiye'den ilk defa bu yıl geriye dönme fırsatı bulduğunu belirtti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Gün ağarmadan gümrük kapısına geldiğini ve sıra beklemeye başladığını anlatan İzzettin, yıllar önce annesi, babası, kardeşleri, eşi ve üç çocuğunu Suriye'de bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığı aktardı. İzzettin, "Ben gelirken çocuklarımın yaşları 1, 2 ve 3'tü. Şimdi büyüdüler 6 yıl sonra da olsa onları görme şansı bulduğum için çok mutluyum. Yıllardır çocuklarımın hasretleriyle yaşıyorum." diye konuştu.

Mustafa Abdullah (70) da bayramı ülkesinde geçireceği için sevindiğine işaret ederek, 2,5 yıl önce geldiği Türkiye'de her türlü desteği gördüklerini ancak insanın vatanının bir başka olduğunu dile getirdi.

Muhammed Abdul Mecid de yaşadıkları sevincin anlatılamayacağını söyledi.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARLAR

Beşer Hennura da bir yıl önce annesinin rahatsızlığı için Türkiye'ye geldiğini ve bir daha dönemediğini vurgulayarak, Türk devleti kendilerine böyle bir şans verdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Bayramlaşma amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 28 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de başlayıp, 14 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.