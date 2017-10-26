Suriyelilerin 'Ramazan Bayramı dönüşleri' tamamlandı

Bayram dolayısıyla ülkesine giden ve 5 Temmuz'dan bu yana Türkiye'ye dönüşe geçen Suriyelilerin girişi dün gece itibarıyla sona erdi.

Farklı illerden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçen ailelerin bir kısmı ülkesinde kalmayı tercih etti.

22 BİN SURİYELİ ÜLKESİNDE KALDI

Ramazan Bayramı için ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan 120 bin 826 Suriyeli'den 22 bin 640'ının ülkesinde kaldığı öğrenildi. Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeli ailelerin ise gelişleri devam ediyor.

Öte yandan, bazı Suriyeliler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere gidiyor.