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Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

Türkiye'de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci için bugüne kadar 30 milyar dolar harcadı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 08:05..
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Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler için yapılan 30 milyar dolarlık harcamanın ayrıntısına yönelik sorularına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yanıt verdi.

"29-30 MİLYAR DOLARA ULAŞILDI DİYEBİLİRİZ"

Akdağ, devlet kurumları, şahıslar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin yaptıkları yardımlar üst üste konulduğunda aşağı yukarı 29 milyar dolara yakın bir rakama ulaşıldığını açıkladı.

Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

Kabaca 30 milyar dolarlık bir yardımdan bahsedilebileceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı, daha detaylı bir incelemeyle bu rakamların üstüne de çıkılabilineceğini ifade etti.

Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

"KARDEŞİM SEN BUNUNLA İFTİHAR ETSENE"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Recep Akdağ, "Kardeşim ne yapmak istiyorsun?" sorusunu yönelterek şöyle sitem etti:

"Türkiye olarak, Suriye'deki mazlumlar için kapılarını açmışsın, hizmet ediyorsun, milletin hizmet ediyor. Kardeşim sen bununla iftihar etsene. Ne demek istiyorsun? Bu para harcanmadı demekle ne demek istiyorsun? Bu insanlara hizmet verilmedi mi demek istiyorsun?"

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