taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.574
USD
3,5615
EURO
4,1477
ALTIN
142,82
PETR
50,4000

Suriye'ye dönüşler sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısı 46 bini geçti.

26.07.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. Gündem

Suriye'de 6 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, harekatın ardından terör örgütünden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor.

Suriye'ye dönüşler sürüyor

GÜNDE 200 KİŞİLİK GRUP GİDİYOR

Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor.

Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, günde ortalama 200 kişilik grup güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a alınıyor.

Suriye'ye dönüşler sürüyor

SAYILARI 46 BİNİ AŞTI

Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısının 46 bin 750'ye ulaştığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Mehmet Görmez görevi bırakıyor
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, görevden ayrılacağının sinyallerini verdi.
Afganistan'da Taliban saldırısı: 33 ölü
Hakriz ilçesindeki askeri kampa ağır silahlarla düzenlenen saldırıda, 33 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu Akşener’in kuracağı partiyi destekledi
Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in toplayacağı oylarla ilgili "bundan parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar" yorumunu yaptı.
Köprüdeki olaylar 8 saat 23 dakika sürdü
34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların ayrıntıları iddianamede yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

77
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

124
Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

137
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

49
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

334
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

27
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM