1 Suriye'ye dönüşler sürüyor Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısı 46 bini geçti.

2 Macera tutkunlarının gözdesi Saklıkent Kanyonu Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlıyor.

3 Türk erkeklerini sevindirecek araştırma İsviçre günlük gazetesi Blick’in haberine göre İsviçreli kadınların evlenmek için tercih ettiği erkeklerin arasında Türkler de var.

4 Banyo dekorasyonunda desenli fayanslar Banyo dekorasyonunda sade ve tek renkli fayansların yerine renkli ve desenli modeller tercih ediliyor...

5 Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü drone ile görüntülendi Ağrı'da 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğini taşıyan Balık Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor

6 Farklılık arayanlar için olağanüstü takılar Nadir de olsa, biz alıcıları mutlu etmek için kendini adamış tutkulu tasarımcılar da var. İşte kayıtsız kalamayacağınız takı tasarımları.