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Survivor Nagihan estetik oldu

Estetik ameliyatı olan Nagihan Karadere, göğüslerini büyütüp, dudaklarına doldu yaptırdı.

18.05.2017 - 07:19
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Survivor’ın geçen yılki yarışmacısı 33 yaşındaki Nagihan Karadere, özel bir sağlık turizmi şirketinin sponsorluğunda estetik ameliyat oldu.

"GÖĞÜSLERİMİ BÜYÜTTÜM DUDAK DOLGUSU YAPTIRDIM"

Trakya Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonun ardından taburcu edilen Karadere, kendisine çok sayıda dizi ve film teklifleri geldiğini ifade ederek, Göğüslerimi büyüttüm, dudak dolgusu yaptırdım.

Kızım için mücadele etmek zorundayım. Benim ilgimin televizyon olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bundan sonraki projelerimde hep televizyonla ilgili olacaktır dedi.

"KUSURSUZ GÜZEL OLDUM"

Sporcu bir kadın olduğu için küçük göğüslerinden şikayetçi olduğunu anlatan Karadere, "Estetik operasyonu geçiren arkadaşlarla görüştüm, kendimde eksik bulduğum ve sporcu olduğum için göğüslerimin küçük olmasından kaynaklı olarak kafayı takmıştım. Sonrasında ben de göğüs operasyonu oldum, göğüslerimi büyüttüm. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. 2 saatlik bir operasyon sonrasında güzel bir görüntüye ulaştım.

Survivor Nagihan estetik oldu

Survivor Nagihan estetik oldu

Survivor Nagihan estetik oldu

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