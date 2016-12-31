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Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor Taner Tolga Tarlacı, İstiklal Caddesi'nde simitçide genç bir kızı alıkoydu..

31.12.2016 - 08:59
  1. Haberler
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taner

Bir yarışma programında olağan dışı hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı dün yine bir skandala imza attı..

KAÇARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Yarışma programından ayrıldıktan sonra İstanbul’da çeşitli olaylara adı karışan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide alıkoyduğu genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı.

YAKALANDI

Polisten kaçan Taner İstiklal Caddesindeki sevil güven timi ve Araştırma Amirliği polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından kaçarken yakalanan Taner Tolga Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi.Survivor Taner gözaltına alındı

GECE KULÜBÜNDE DÖVÜLMÜŞTÜ

Bulunduğu yerlerde davranış dışı hareketlerde bulunan, geçtiğimiz tarihlerde ise bir gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülen Tarlacı, Taksim’de de bir genç kızı kafede alıkoyarak polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ise polislerin elinden kaçarak kurtulmak isterken tekrar yakalandı.

Survivor Taner gözaltına alındı

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