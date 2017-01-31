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Suudi Arabistan fırkateynine saldırı

Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan'a ait fırkateyne, Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.

31.01.2017 - 10:27
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Suudi Arabistan fırkateynine saldırı

Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait fırkateyne terör saldırısı düzenlendi, olayda 2 askerin hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Suudi Arabistan fırkateynine saldırı

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Suudi Arabistan fırkateynine saldırı VİDEO

Suudi Arabistan fırkateynine saldırı

HUSİLER SALDIRIYI 3 BOTLA DÜZENLEDİ

İntihar saldırısının Husiler tarafından 3 bot ile düzenlendiği, botlardan birinin fırkateynin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

İntihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı kaydedildi.

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