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Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' alacak

Kudüs konusunda sessiz kalan Suudi Arabistan, İsrail ile olan yakınlaşmayı bir adım daha ileriye taşıdı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 17:14..
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Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' alacak

Yaklaşık 2 yıldır Yemen'e saldıran ve misilleme olarak Husilerin fırlattığı füzeler karşısında zorlanan Suudi Arabistan, Amerikan yapımı patriotlardan tam verim alamadıkları bahanesiyle İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemleri satın alacak.

Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' alacak

TROPHY İLE DE İLGİLENİYORLAR

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki önde gelen bir Avrupalı silah satıcısını kaynak gösteren İsviçre gazetesi Basler Zeitung'a göre, Suudi hükümeti Demir Kubbe'nin yanı sıra tankları hedef alan füzeleri de etkisiz hale getiren Trophy Etkin Koruma Sistemi ile de ilgileniyor.

Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' alacak

BAE'DE İNCELEDİLER

Haberde Suudi askeri uzmanların, İsrail'in füze savunma teknolojisini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde inceleme fırsatı buldukları belirtildi.

ASIL İLERLEME İSTİHBARAT ALANINDA OLDU

Resmen diplomatik ilişki içinde olmayan bu iki ülkedeki gözlemcilere göre askeri ve güvenlik alanında iş birliği yapan Suudi Arabistan ile İsrail'in asıl istihbarat iş birliği büyük ilerleme kaydetti.

Husiler son iki ayda Riyad'a, ana havaalanına ve kraliyet sarayına füze fırlatırken Suudiler bunları hava savunma sistemleriyle imha ettiklerini açıkladı.

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