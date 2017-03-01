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Suudi Arabistan Kralı Endonezya'da

Endonezya'ya giden Suudi Arabistan Kralı Salman'ın ıslanmaması için koruma ekipleri büyük çaba sarf etti.

01.03.2017 - 15:08
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Suudi Arabistan Kralı Endonezya'da

Suudi Arabistan Kralı Salman, resmi ziyaretler kapsamında Endonezya'ya gitti. Kral Salman'ın 450 tonluk bagajı 27 uçakla taşındı. Kral Salman, Endonezya ziyareti sonrası Bali'ye giderek tatil yapacak.

ÇIPLAK HEYKELLER KAPATILDI

Kral Salman'ın ziyaretinde milyar dolarlık yatırım ve dinsel bağlantıların güçlendirilmesi beklentisindeki Endonezya'da Kral'ın kortejinin geçeceği güzergah üzerinde bulunan çıplak heykellerin üzeri kapatılırken Jakarta´daki İstiklal Camisi'ne de yeni özel bir tuvalet inşa edildi.

EKONOMİK YATIRIMLAR

Endonezya gazetelerinin haberlerine göre; Suudi Arabistan ekonomik yatırımlarının yanı sıra Endonezya'nın üç büyük kentinde Arapça eğitim veren enstitüler de açacak.

KRAL ISLANMASIN DİYE..

Yoğun bir yağışın olduğu Endonezya'ya ulaşan Kral Salman'ın ıslanmaması için korumalar seferber oldu.

Suudi Arabistan Kralı Endonezya'da

Suudi Arabistan Kralı Endonezya'da

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