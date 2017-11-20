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Suudi Arabistan'da Almanya gerilimi

Suudi Arabistan, son zamanlarda çok tartışılan dış politikasını 'maceracılık' olarak adlandıran Alman Dışişleriyle diplomatik gerilim içinde

20.11.2017 - 10:48
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Suudi dış politikasını "maceracılık" benzetmesi yaparak eleştirmesi üzerine Riyad, Berlin büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı da buna karşılık vererek benimsedikleri tutumu savundu. Karşılıklı verilen notalar ilişkileri gerdi.

Suudi Arabistan'da Almanya gerilimi

RİYAD'DAN PROTESTO NOTASI

Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gabriel'in sözlerinin "haddini aştığı ve gayri meşru olduğu" belirtilerek Riyad yönetiminin ülkedeki Alman Büyükelçiye de protesto notası vereceği belirtildi.

Suudi Arabistan'da Almanya gerilimi

Bunun üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa, "Mevcut durum çerçevesinde bölgedeki istikrar konusunda büyük bir endişeye sahibiz ve tüm taraflara gerilimin azaltılması çağrısı yapıyoruz. Bunu açık bir biçimde dile getirmek, yakın uluslararası ortaklar arasında mümkün ve doğaldır." dendi.

Bakanlık, "verilen mesajın bölgedeki tüm aktörleri hedef aldığını" da kaydetti.

RİYAD - BERLİN HATTINDA DIŞ POLİTİKA GERİLİMİ

Notayı Dışişleri Siyasi İşler Vekili Adil Mirdad teslim etti. Suudi Arabistan’ın, Gabriel’in açıklamalarıyla ilgili ülkenin Berlin Büyükelçisini “istişare” amaçlı geri çağırma kararı aldığı ve Almanya’nın Riyad Büyükelçisi'ne protesto notası verileceği bildirilmişti.

Suudi Arabistan'da Almanya gerilimi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifası başta olmak üzere Riyad yönetiminin dış siyasetine sert eleştirilerde bulunan Gabriel’e tepki gösterdiği aktarılmıştı.

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