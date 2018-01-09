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Suudi Arabistan’da eş cinsel evlilik videosuna soruşturma

Suudi Arabistan’da iki erkeğin evlendiği düğün görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı. Henüz ciddiyeti bilinmeyen bu görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 15:54..
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Suudi Arabistan'da çok tartışılacak bir görüntü ortaya çıktı. Ilımlı İslam'ın tartışmalarının yapıldığı ülkede, eş cinsel bir evlilik törenine ait olduğu iddia edilen bir video ortaya çıktı.

Suudi Arabistan’da eş cinsel evlilik videosuna soruşturma

Suudi Arabistan’da eşcinsel evlilik videosuna soruşturma ViDEO

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Yerel kıyafetleri ile tören gerçekleştirilen videoda erkeklerin el ele tutuşarak yürüdükleri, önlerinde ise bir başka erkeğin konfeti attığı görülüyor. Ülke gündemine bomba gibi düşen video bir anda viral oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamazken. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eş cinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya.

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