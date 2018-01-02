Suudi Arabistan'da KDV'ye yoğun tepki

Suudi Arabistan halkı, KDV'nin devreye girmesi ile elektrik ve benzine zam yapılmasına tepki gösterdi. Genelde tepkilerin Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın ekonomiyle ilgili olarak devreye sokmayı planladığı "2030 vizyonu"na yöneltildiği görüldü.

KDV ÜSTLENİLİYOR

Twitter'da tepki gösterilmesi amacıyla kullanılan etiketlerden biri "Maaşımız ihtiyaçlarımızı karşılamıyor" oldu. 2017 yazında aynı etiketle maaşların yükseltilmesi için bu etiket oluşturulmuştu.

10 saat içinde bu etiket 110 bin defa kullanılırken binlerce kişi de KDV'nin ortaya konmasına dair haberleri paylaştı. Bazı şirketlerin müşterilerine fiyat artışını yansıtmamak için KDV'yi kendilerinin ödeyeceğine dair haberler de çok sayıda paylaşıldı.

"VATANDAŞLARI BOĞUYORSUNUZ"

Bir Suudi Twitter kullanıcısı 10 bin takipçisine, "2030 vizyonuyla toplumun fakir kesimleri daha da yoksullaştı, orta sınıf da şimdi fakir oldu." dedi.

225 bin defa izlenen bir videoda ise genç bir Suudi vatandaşı, son zamanlarda enerji, benzin, gıda, mülk ve cep telefonlarına fiyat artışı uygulandığını söyleyerek, "Ve hiçbir şey demedik. Olan tek şey artırım, artırım, artırım... Vatandaşları boğuyorsunuz." ifadelerini kullandı. Başka Twitter kullanıcılarının ise Prens Bin Selman'ı eleştirerek önceki kralı övdükleri görüldü. Ancak başka sosyal medya kullanıcılarının ise genç prensi ve uygulamaya geçirdiği reformları desteklediği biliniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KDV DÖNEMİ

Vergi almamakla ve vatandaşlarına doğumdan ölüme kadar refah devleti imkanları sunmakla övünen iki Körfez ülkesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yeni yıl ile beraber ilk defa katma değer vergisi (KDV) uygulamaya başlamıştı.