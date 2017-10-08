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Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı

Cidde kentinde Selam Sarayı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.

08.10.2017 - 00:13
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Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan İçişleri Bakanlığının resmi sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin açıklamasında, sabah saatlerinde Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın kraliyet muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, saldırganın da olay anında kraliyet muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarıldı.

Olay ile ilgili soruşturma açıldığı, sonuçlarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

Konsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada bugün Cidde'de Selam Sarayı'na saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı. Saray, Endülüs yolu çevresinde bulunuyor. Polisin çalışmalarının devam etme ihtimali nedeniyle bu bölgelerdeki ABD vatandaşlarına dikkati olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'da internet sitelerinde ve sosyal paylaşım ağlarında Selam Sarayı'na saldırı düzenlendiği haberleri yer almıştı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan İçişleri Bakanlığının resmi sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin açıklamasında da sabah saatlerinde Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın Kraliyet Muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, saldırganın Kraliyet Muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarılmıştı.

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