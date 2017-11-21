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Suudi Arabistan'da şiddetli yağış

Suudi Arabistan’da devam eden aşırı yağışlar nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edildi.

21.11.2017 - 10:24
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Suudi Arabistan, olumsuz hava koşulları ile mücadele ediyor. Şiddetli yağan yağmurlar, birçok noktada sellere neden oldu.

Suudi Arabistan'da şiddetli yağış

OKULLARA BİR GÜNLÜK ARA

Kraliyet'in eğitim bakanlığından yapılan açıklamada öğrencilerin güvenliği için Cidde, Mekke, Taif, Al-Leeth, Khulais ve Rabigh kentlerinde okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da şiddetli yağış

SİVİL SAVUNMA TEYAKKUZDA

Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Otoritesi’nden yapılan açıklamada Kraliyet'in farklı bölgelerinde fırtınalı hava koşulları olacağı ve Kassim ve Riyad’ın batısında kum fırtınaları da olabileceği uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Bakanlığı da beklenen yağışlar sebebiyle vatandaşları genelde su baskınları yaşanan bölgelerden ve deniz kenarındaki yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Genelde kurak bir iklim yaşayan Suudi Arabistan’da vatandaşlar yağışlı havalarda dışarı çıkıp serin havanın tadını çıkartırdı. Fakat 2009 yılında onlarca insanın sele kapılarak kaybolması ve araçların içine hapsolması bu alışkanlığı değiştirdi.

Suudi Arabistan'da şiddetli yağış

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