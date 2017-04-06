Suudi Arabistan'dan Asya'ya yatırım

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Türkiye bürosundan yapılan açıklamada, Suudi arabistan’ın Asya’daki pazar payını korumak için harekete geçtiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerin de "tarihi açılım" olarak yorumlandığı belirtildi.

ASYALI MÜŞTERİLERİN VADELERİ UZATILDI

Asya pazarına yönelik sıkı bir rekabetin yaşandığı vurgulanan açıklamada, Saudi Aramco'nun Hindistan'da rafineri projelerinde varlık satın alma ve uzun vadede yatırım yapma arayışlarını sürdüğüne ve Suudi Arabistan'ın mevcut Asyalı müşterilerle olan sözleşmelerinin vadelerini uzattığına işaret edildi.

İLK PROJE FAALİYETE GEÇTİ

Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, Asya pazarında dağıtım ve satış varlıklarına ortak olmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Suudi Arabistan bir yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına uyum gösterirken diğer yandan uzun vadede Asya’nın artan talebini karşılamak üzere uzun vadeli yatırım planları yapıyor. Bölgeye yaklaşımın ilk sonucu Malezya ulusal petrol şirketi Petronas ile Aramco’nun rafineri ve petrokimya entegre merkezi inşası çerçevesinde imza attıkları 7 milyar dolarlık yatırım anlaşması oldu. Aramco bu anlaşmayla, Güneydoğu Asya'da ilk projesini faaliyete geçirdi." ifadelerine yer verildi.