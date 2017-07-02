Suudi elçiden Katar açıklaması

Körfez krizine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hireyci, ülkesinin Katar'ın güvenlik ve istikrarını önemsediğini belirterek, "Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı ve egemenliği de hiçbir şekilde hedef alınmadı." dedi.

TRUMP İLE KÖRFEZ BAĞLANTISI

Hireyci, Körfezdeki bazı ülkelerin Katar'dan rahatsız olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki zirvenin ardından Doha ile ilişkilerini kesmesi ile Trump yönetimi arasında bir bağlantının olup olmadığına ilişkin soruyu, "Mesele siyasi uygulamalardan kaynaklanan bir rahatsızlık değildir. Egemen devletler ilkesi, Katar'ı da koruyor ve siyaset yapma hakkını veriyor. Ancak Katar'ın tasarrufları, komşuları ile bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ediyor. Doha'nın yaptıklarını yıllardan beri yol edinmiş bir yaklaşım olarak okumak lazım. Bu nedenle Katar'a yönelik bu adımlar, kendisini sonuçları dikkate alınmamış bir takım eylemlerden korumak için atıldı." şeklinde cevapladı.

"İLİŞKİLERİ KESMEK EGEMEN BİR KARARDIR"

Körfez ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kestiğini ve bunun abluka olmadığını ifade eden Hireyci, "Normalde abluka Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarından geçer ancak ilişkilerini kesme ise her ülkenin kendi milli güvenliğini korumak için aldığı egemen bir karardır. Bakın Türk ürünlerini Katar'a taşımak için Türkiye'den Doha'ya yüzden fazla uçuş gerçekleşti." diye konuştu.

BAE'NİN KATAR KRİZİNDEKİ ROLÜ

Hireyci, BAE'nin Katar krizindeki rolüyle ilgili soruya ise "Suudi Arabistan, İslam dünyasının lideridir ve BAE de onunla kardeş olan egemen bir ülkedir. Suudi Arabistan ile BAE, KİK'te varılan mutabakat doğrultusunda hareket ediyor. Bu arada Türkiye'nin de BAE ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri iyidir. Türkiye'nin resmi verilerine göre, son 10 yılda Körfez ülkeleri arasında Türkiye'de en çok yatırım yapan ülke BAE'dir." değerlendirmesinde bulundu.