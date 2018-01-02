Suudi Prensin babası açlık grevinde

Suudi Arabistan'da sular bir türlü durulmuyor. Yolsuzluk operasyonlarının ardından şimdi bir de açlık grevi patlak verdi.

PRENS AÇLIK GREVİNE GİRDİ

Kasım ayında meydana gelen operasyonlarda gözaltına alınan prenslerin arasında bulunan Prens El Velid bin Talal'ın babası operasyonları protesto etmek için yeni bir karar aldı. Prens Talal bin Abdülaziz, 10 Kasım'da açlık grevine girdi.

(Fotoğraf kaynak: Press TV)

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kral Selman'ın 86 yaşındaki üvey kardeşi Prens Talal, açlık grevinde girdiği tarihten itibaren 10 kilo verdi. Kral Faysal Hastanesi'nde olduğu idda edilen Prensin tedavi edildiği gelen haberler arasında.

DÜNYANIN EN ZENGİN 57'İNCİ ADAMI

Daha önce Suudi hükümet, Suudi Prens El Velid bin Talal'ın serbest kalması için 6 milyar dolar talebi ile dikkat çekmişti. 62 yaşındaki veliaht prens 18 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 57'inci adamı olarak tanınıyor.