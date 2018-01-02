taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.243
USD
3,7564
EURO
4,5323
ALTIN
158,41
PETR
66,8800

Suudi Prensin babası açlık grevinde

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal'ın babası, operasyonları protesto etmek için açlık grevine girdi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 15:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da sular bir türlü durulmuyor. Yolsuzluk operasyonlarının ardından şimdi bir de açlık grevi patlak verdi.

Suudi Prensin babası açlık grevinde

PRENS AÇLIK GREVİNE GİRDİ

Kasım ayında meydana gelen operasyonlarda gözaltına alınan prenslerin arasında bulunan Prens El Velid bin Talal'ın babası operasyonları protesto etmek için yeni bir karar aldı. Prens Talal bin Abdülaziz, 10 Kasım'da açlık grevine girdi.

Suudi Prensin babası açlık grevinde

(Fotoğraf kaynak: Press TV)

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kral Selman'ın 86 yaşındaki üvey kardeşi Prens Talal, açlık grevinde girdiği tarihten itibaren 10 kilo verdi. Kral Faysal Hastanesi'nde olduğu idda edilen Prensin tedavi edildiği gelen haberler arasında.

DÜNYANIN EN ZENGİN 57'İNCİ ADAMI

Daha önce Suudi hükümet, Suudi Prens El Velid bin Talal'ın serbest kalması için 6 milyar dolar talebi ile dikkat çekmişti. 62 yaşındaki veliaht prens 18 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 57'inci adamı olarak tanınıyor.

İlginizi Çekebilir
Trump'tan İran açıklaması
İran'daki protestolar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan olaylarla ilgili, "İran halkı yozlaşmış rejime karşı harekete geçti." dedi.
Everest'e yalnız tırmanmak yasaklandı
Dünya'nın zirvesi kabul edilen ve 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı'na artık tek başına tırmanılamayacak.
İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa
İsrail, parlamentoda işgal altındaki topraklardan çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasa geçirdi
Almanlar en çok polislere güveniyor
Almanya'da bir araştırma kuruluşu, Alman halkına 'En çok kime güveniyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Almanların yüzde 83'ü polislere güvendiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

97
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

308
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

56
Yine Almanya yine taciz

Yine Almanya yine taciz

74
TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

83
İran'da bilanço artıyor

İran'da bilanço artıyor

134
Van Persie, Milli Piyango'dan çok kazandı

Van Persie, Milli Piyango'dan çok kazandı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM