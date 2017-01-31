Suudi prensten şahinlere uçak bileti

Popüler paylaşım sitesi Reddit’te yayınlanan bir fotoğraf büyük ilgi çekti.

ŞAHİNLER İÇİN 80 BİLET

Bir kullanıcının "Kaptan arkadaşım gönderdi" diyerek yayınladığı fotoğrafta çok sayıda şahin uçağın kabininde görülüyor. Yırtıcı kuşların ismi açıklanmayan Suudi bir prense ait olduğu ve kuşlar için 80 bilet aldığı belirtildi.

ARAPLARIN ŞAHİN SEVGİSİ

Arapların şahinleri çok sevdiği ve şahinlere kuş, şahin gibi hayvan ismiyle hitap edilmelerine kızdıkları da biliniyor. Her şahine bir isim veren Araplar, onlara verdikleri isimle hitap edilmesini istiyor. Şahinlerin onlarda özel bir yeri olduğu, evlatları kadar değer gördüğü ve aileden sayıldığı da biliniyor.