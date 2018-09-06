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T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Tamamen milli kaynaklarla üretilen helikopter, 2021'de seri üretime geçirilecek.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 09:09..
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T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun." diyerek görüntüleri paylaştı.

ZORLU İKLİM VE COĞRAFYA ŞARTLARINA DAYANIKLI

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri 2021 yılından itibaren seri üretime geçecek.

T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşu yaptı ViDEO

T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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