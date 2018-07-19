Tahincioğlu’ndan ilk yarıda satış rekoru

2017 yılında da markalı konut sektörünün lideri olan Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında da rekor satış elde etti. 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirerek bu dönemde 631 milyon 556 bin TL’lik ciro elde eden Tahincioğlu’nun bu başarısına Mayıs ayında GYODER-INDER-KONUTDER işbirliği ile başlatılan ‘Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak’ kampanyasının da önemli etkisi oldu. Bu kampanya kapsamında Tahincioğlu 130 bağımsız bölüm ve 140 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Ayrıca Tahincioğlu’nun Nidapark Kayaşehir ve yine Nidapark İstinye projelerindeki satışlar da şirketi rekora taşıdı.

"RAKAMLAR TAHİNCİOĞLU PROJELERİNE OLAN GÜVENİN YANSIMASI"

Tahincioğlu’nun yılın ilk 6 aylık dönemindeki performansını değerlendiren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO’nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak isteyenlerin yine birinci tercihinin Tahincioğlu olması bizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa gerçekleşen Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projelerine çok yoğun talep aldıklarını ifade etti.

15 BİN 500 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Özcan Tahincioğlu, “Çağrı merkezimizi projelerimiz hakkında bilgi almak için 10 binden fazla kişi aradı. Dijital kampanyalarımızda 1,3 milyar erişim sağladık, 2,8 milyon kişi web sitelerimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamlar konut sahibi olmak isteyenlerin Tahincioğlu’na duyduğu güvenin en somut göstergesi.” diye konuştu.

Projelerinde çok özel ödeme koşulları ve faiz fırsatları sunduklarını ifade eden Özcan Tahincioğlu, “Bugüne kadar pek çok kişiyi mülk sahibi yaptık, Tahincioğlu projelerine olan güven, her zaman piyasa koşullarının dışında değerlendirildi.” dedi. Tahincioğlu, içinde bulunduğumuz dönemde de yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerinde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası gerçekleştirdiklerini ve sınırlı bir süre için ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduklarını sözlerine ekledi.

NİDAPARK KAYAŞEHİR

Tahincioğlu, Emlak Konut’un tarihi kampanyasından büyük ilgi gören projesine gelen talepleri karşılamak amacıyla kampanya koşullarını daha da cazip hale getirdi. Konut sahibi olmak isteyenler Nidapark Kayaşehir’de minimum %10 peşin, 12 ay sonra %15, 24 ay sonra %15 ara ödemelerle ve 60 ay sıfır faiz ödeme koşulları ile konut ve ofis sahibi olabiliyor. Nidapark Kayaşehir projesi üç farklı konut etabı alternatifi sunuyor. Yedi bloktan oluşan Nidapark Kayaşehir Yakut'ta 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 470 daire yer alıyor. Projeye özel olarak ayrılan sosyal tesisler, kapalı havuz, fitness, yoga, pilates, genç odası, sinema, buhar odası, hamam ve çocuk oyun alanlarıyla mülk sahiplerine huzurlu bir ortam vaad ediyor. Ayrıca süs havuzları, modern çardak alanları ve kış bahçesi mahalleri, estetik ve fonksiyonellik dengesini oluşturuyor. Nidapark Kayasehir Yakut'ta yan yana gelen dairelerde bile hiç bir duvarın bir biriyle temas etmemesi, tüm dairelerde müstakil ev konforu sunuyor. Nidapark Kayaşehir Zümrüt 2+1 ve 3+1 olmak üzere 319 daire üç konut bloğunda yer alıyor.

Proje, cadde dükkânlarının bulunduğu ticari ünite bloğu ve nitelikli peyzajlı parkıyla beğeni topluyor. Diğer bölümlere göre daha az katlı üç blokta 4+1 ve 5+1 olmak üzere 54 daireden oluşan Nidapark Kayaşehir Elmas, hemen önünde yer alan nitelikli peyzajlı parkıyla dikkat çekerken, parka bağlanan teraslar, yasam keyfini artırıyor. Her daireye iki araçlık otopark yeri ayrılan Nidapark Kayaşehir Elmas'ın az katlı bloklardan oluşması, sosyal tesislerin ferahlığı ve kullanım rahatlığını da öne çıkan özelliklerin başında geliyor. Projenin sosyal tesisin içinde kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, saunalar, hamamlar, buhar odaları ve masaj odaları, kafeterya ve özel alanlar, çocuk kulübü, bilardo salonu ve genç oyun odası, açık alanda çocuk oyun alanları, çok amaçlı spor sahası (basketbol, voleybol, tenis) yürüyüş yolları, seyir terasları, süs havuzları ve yapay tepeler, misafir otopark alanı, çok amaçlı salon (misafir ağırlama odası), mescit ve abdesthaneler gibi geniş alanlar yer alıyor.

NİDAPARK İSTİNYE

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu imzası ile İstanbul’un en eski ve prestijli semtlerinden İstinye’de hayata geçirilen projesi Nidapark İstinye’de satışlar TL bazında yapılıyor. %5 peşinat, 12 ay sonra %10, 24 ay sonra %10 ara ödemelerle ve 60 ay sıfır faiz avantajıyla satışlar devam ediyor. Nidapark İstinye projesi, Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtmalı ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş ve koşu parkurları, seyir terasları, tenis-basketbol ve çok amaçlı sahalarında yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Muhteşem boğaz manzaralı 47.500 m2 alan üzerinde tasarlanmış kullanıcıların özel mülkiyetinde olacak bir park alanı sunuyor. Bu park alanında her 3 bölge sakinlerinin kullanımına açık ve birçok aktivite yer alıyor.

TAHİNCİOĞLU HAKKINDA

Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Holding’in gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanında faaliyet gösteren grup şirketidir. Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olup nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarında da bulunmaktadır. Geliştirmekte olduğu projelere ilave olarak, şirketin aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği, gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de mevcuttur.

Tahincioğlu’nun şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinin inşaat alanı yaklaşık 3,5 milyon metrekaredir. Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede yüklenici görevini üstlenmektedir. Firmanın sembolü hâline gelen projeleri arasında Palladium Tower, Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissôtel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer alıyor. Tahincioğlu, LEED Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Levent ve Nidakule Ataşehir Batı tamamlanmış olup, Nidakule Finans Merkezi yanı sıra konut projelerinden Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız’da inşaatlar devam etmektedir. Haziran 2015’te Nidapark Beşiktaş’ı, Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i, Eylül 2016’da Nidakule Ataşehir Kuzey’i, Haziran 2017’de Nidapark Seyrantepe’yi Ekim 2017’de Nidapark Başakşehir projelerini tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu, çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir. Tahincioğlu’nun Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy, Beykoz ve Yenisahra’da planlama aşamasında projeleri bulunmaktadır.