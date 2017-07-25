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Taksim'e çıkan darbeciler hakim karşısında

15 Temmuz'daki darbe girişiminde Taksim Meydanı'nın işgal girişimiyle ilgili 99 sanığın yargılandığı davasının 2. duruşması başladı

25.07.2017 - 10:13
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darbec

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına avukat Levent Bingöl ile Milli Savunma Bakanlığını temsilen avukat Gökhan Öztürk'ün hazır bulunduğu duruşmayı, müşteki ve izleyiciler de takip etti.

Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Mustafa Karademir, savunma yapıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu 4'ü firari 99 sanık bulunuyor.

İSTENEN CEZA

Yargılanan 99 sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

"YAKIN, YIKIN, YİNE DE TAKSİM'E GİDİN"

İddianamede, Taksim Meydanı'nı işgal eden askerlerin talimatları, İstanbul'daki ana darbe davası sanıklarından Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'dan aldıkları ifade ediliyor.

Sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz 2016'da Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı eski komutanı Albay Müslüm Kaya ile yeni alay komutanı Nebi Gazneli'nin durum hakkında telefon görüşmesi yaptıkları ve "Önünüze çıkan barikatları yıkın, ateş edin, yine de Taksim'e gidin" diye açıkça halka ateş etmeleri yönünde talimat verdikleri öne sürülüyor.

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