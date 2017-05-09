Ünlü oyuncu Talat Bulut, havalimanında Almanya'dan gelecek olan kızını beklemeye başladı. Bulut'un beklediği uçak gelse de kızı gelmedi. Kızının neden gelmediğini merak eden ünlü oyuncu, kızından gelen telefonla adeta çıldırdı.

BAVULUNU DİDİK DİDİK ARADILAR

Alman polisinin Talat Bulut'un kızının bavullarını, Türk pasaportuna sahip olduğunu görünce, uçağa binişte didik didik aradığını söyledi.

ALMAN POLİSİ 'BİZE SİNİRLENİRSENİZ SONUÇLARINI BÖYLE YAŞARSINIZ' DEDİ

Uçağının kaçacağını söyleyip sinirlenen genç kıza ise polisler "Bize sinirlenmeyin. Sinirlenirseniz sonuçlarını böyle yaşarsınız" cevabını verdi.

Bu olayı duyunca sinirden deliren Talat Bulut, Alman polisine tepkisini çektiği videoyla gösterdi.

Talat Bulut'tan Alman polisine tepki VİDEO